L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Italia ci 6"

© foto di stefano tedeschi

Gli azzurri di Roberto Mancini, ieri sera in Finlandia, si sono imposti per 2 a 1 grazie alle reti di Immobile e Jorginho su rigore, così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Italia ci 6". Per l'Italia infatti si tratta della sesta vittoria consecutiva nel girone di qualificazione ad Euro 2020, e già ad ottobre contro la Grecia ci sarà la possibilità di staccare il pass per l'Europeo. Buona la prova degli azzurri nonostante le diverse assenze, tra cui quella di Verratti squalificato, ma l'Italia si rende spesso pericolosa, trovando la rete del vantaggio con Ciro Immobile di testa dopo un preciso cross di Federico Chiesa. Il pareggio finlandese arriva su calcio di rigore per fallo di Stefano Sensi, così come la rete del definitivo 2 a 1 per un fallo di mano su un tiro di Niccolò Barella.