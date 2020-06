L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Joya d'oro"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Joya d'oro". Il campione argentino Paulo Dybala si è sfogato ieri in una luna intervista alla CNN, in cui ha toccato a lungo il tema del razzismo. Poi sulla scorsa estate: "Volevano cedermi. Ora...". Ed ora il club bianconero è deciso a tenerlo per farne una bandiera, e Dybala chiede un rinnovo da top player: 15 milioni di euro.

Milan, ultima spiaggia a Torino. Paura per Castillejo - Venerdì andrà in scena il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus, la prima gara italiana post CoViD-19. E sarà subito da dentro o fuori: per i rossoneri potrebbe svoltare una stagione altrimenti deludente. Con la Coppa Italia arriverebbero milioni e la qualificazione europea, che in caso di eliminazione sarebbe da sudare sul campo, con i rossoneri al momento in lotta con Parma ed Hellas Verona per l'ultima posizione disponibile. Paura per Castillejo, rapinato con la pistola puntata alla faccia.

Parla Lippi: "Li giudico io" - Taglio laterale riservato all'ex CT della Nazionale Marcello Lippi, che, verso Napoli-Inter di Coppa Italia, parla dei due tecnici Antonio Conte e Rino Gattuso. "Antonio è un top. Rino lo diventerà, sono due trascinatori. Conte e Gattuso mi somigliano, gli ho trasmesso qualcosa. Già da giocatori erano un esempio", le parole di Lippi.