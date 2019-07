© foto di Mattia Verdorale

"Juve alla Rabiot". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola: "Scatta il mercato e arrivano i primi colpi. Rabiot sbarca a Torino e l'ex numero uno della Juve ha commentato così il giocatore francese: "Talento incredibile".

Mercato Inter - "Pronta l'offerta allo United". Spazio in taglio basso al mercato nerazzurro dove uno degli obiettivi rimane il belga Romelu Lukaku: "Frenata per Dzeko. Ora l'Inter vuole subito Luakaku. E Lazaro è a Milano". Interrotto invece il dialogo con la Roma per Dzeko che aspetta la risposta di Barella.

Colpo Manolas - "Che coppia con Koulibaly". Spazio in prima pagina anche al primo colpo del Napoli che ieri ha ufficializzato l'acquisto dell'ormai ex difensore della Roma Kostas Manolas. Il Napoli ha pagato 36 milioni di euro e aiuta i giallorossi. Ora avanti tutta per James.