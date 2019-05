L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve-Allegri: braccio d'oro"

È il caso del momento e, ovviamente, non poteva non finire in prima pagina su La Gazzetta dello Sport. Parliamo del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus, con il possibile addio del tecnico dopo cinque stagioni e altrettanti Scudetti in bianconero: "Braccio di ferro. Anzi d'oro! Allegri non chiude al rinnovo: incontro con Agnelli decisivo. Le richieste di Max al club: piano mercato e contratto top" è la titolazione più importante di oggi della Rosea. Con un paio di righe a seguire altrettanto intriganti: "L'Inter, intanto, stringe per Conte. L'ex c.t. rassicurato su ingaggio e investimenti per evitare sorpassi dall'estero".

Chi allenerà il Milan? "Un Inzaghi da Milan. Tentazione Simone. Punzecchiato da Lotito, il tecnico della Lazio (legato fino al 2020) è seguito con attenzione anche dai bianconeri e dall'Atalanta. Negati i contatti con Di Francesco" è il titolo completo a metà pagina dedicato al futuro dei rossoneri e, in particolare, a cosa accadrà nel post-Gattuso".

Inglesi pigliatutto - Come articolo di spalla, la grande prestazione europea delle squadre d'Oltremanica: "Così gli inglesi prendono tutto. Nelle due finali c'è anche Sarri. Dopo la Champions, l'Europa league. Chelsea ai rigori, sfiderà l'Arsenal", col chiaro riferimento anche all'altra finale, quella di Champions, tra Liverpool e Tottenham.