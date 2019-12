L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve, attacco Real"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Juve, attacco Real". Non si parla di mercato bensì delle accuse di Giorgio Chiellini e Fabio Paratici nei confronti del Real Madrid sull'assegnazione del Pallone d'Oro. "Cristiano se lo meritava anche quest'anno. Certe società hanno un grande peso nelle decisioni", le parole del capitano bianconero. Irritazione da Madrid, che non ha gradito le parole di accusa.

Ibra, Milan arrivo - Taglio alto dedicato a Zlatan Ibrahimovic ed alle sue parole ad un quotidiano svedese, dove rivela: "Torno in Italia per vincere di nuovo. Andrò in un club pieno di storia". Lo svedese ha così rivelato più di un indizio su quella che sarà la sua prossima squadra: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo. Che deve rinnovare la propria storia". Chiusura con un "Ci vediamo presto in Italia", che lascia ben poco spazio ad altre piste.

Conte 100x100 - Il tecnico del'Inter Antonio Conte in poco più di tre mesi ha rivoluzionato l'ambiente nerazzurro. Tra rosa corta ed infortuni ha comunque rianimato il mondo interista. 14 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte fin qua, con un cammino in campionato impressionante. 37 punti raccolti su 42. Ora l'ennesima emergenza a centrocampo dove oltre a Sensi e Barella si è fermato anche Gagliardini: con Brozovic e Vecino scenderà in campo Borja Valero.