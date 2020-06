L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve, basta poco"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola in prima pagina: "Juve, basta poco". Torna il calcio giocato in Italia, ma non tornano i gol. Finisce 0 a 0 tra Juventus e Milan la prima sfida di semifinale di Coppa Italia, con i bianconeri che approdano in finale grazie all'1 a 1 dell'andata. Juventus che parte meglio e si guadagna un calcio di rigore per mani di Andrea Conti. Poi succede tutto in 15 secondi: palo di Cristiano Ronaldo su rigore, pallone che esce fuori dall'area ed uno sconsiderato intervento su Danilo costa a Rebic l'espulsione. Il diavolo gioca per 70 minuti con un uomo in meno, rischiando anche il colpaccio.

Svolta in A, col positivo si gioca - Era la grande incognita rimasta sulla ripartenza del calcio italiano: la presenza di una nuova positività e la conseguente quarantena di quattordici giorni per tutto il gruppo squadra. Da ieri invece si parla di quarantena soft: il contagiato andrà in isolamento mentre il gruppo squadra inizierà il ritiro nella struttura concordata preventivamente. Poi la mattina della gara tamponi per tutti e chi risulta negativo potrà uscire per disputare il match.

Ora chi ringhia di più? - Stasera andrà in scena la seconda semifinale di Coppa Italia, tra Napoli ed Inter, così la rosea mette di fronte i due tecnici: Antonio Conte e Rino Gattuso. L'Inter deve cercare la rimonta dopo l'1 a 0 subito all'andata a San Siro: Conte cerca l'impresa tra il futuro di Lautaro ed il rilancio di Eriksen. Nel frattempo Gattuso potrebbe dover fare a meno di Fabian Ruiz: agli azzurri basterà un pareggio per accedere alla finale.