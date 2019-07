L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve champagne"

© foto di ManWil

L'apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è dedicata al mercato dei campioni d'Italia: "Juve champagne (sognando Pogba). Rabiot: 'Più forti del Psg, mi manda Buffon'. Ed è sfida con Zidane per far tornare il Polpo. La Signora francese. Uno si presenta , l'altro è nel mirino: la tradizione continua", la titolazione in prima pagina scelta dalla Rosea.

I piani rossoneri - Nella parte bassa, quest'oggi, tanto mercato. A cominciare dai meneghini di Giampaolo: "Lista Milan, ora il primo è Veretout. La Fiorentina vuole 25 milioni e dice no a Cutrone, Biglia, Borini e Laxalt. E adesso vedrà la Roma. Zico incorona Paquetà".

L'intrigo made in Cagliari - "Barella-Conte c'è già intesa. Inter serena. La Roma spera". Così titola il quotidiano sportivo sulla questione legata al centrocampista sardo che vorrebbe andare ai nerazzurri anche se il club isolano ha già trovato l'accordo per la sua cessione con i giallorossi.

Il tesoro azzurro - Nonostante un Under 21 terminato in anticipo tra mille rimpianti, i club italiani si ritrovano tra le mani dei giovani di grande valore. Un valore quantificato così nel titolo della Rosea: "Chiesa, Gigio, Zaniolo & C. Giovane Italia da 485 milioni".

Guardiola storce il naso - L'allenatore del Manchester City è contrario a un cambio di format europeo, per preservare il calcio locale: "Super Champions. Parla Guardiola: 'Ucciderebbe i campionati'".

Napoli universitaria - Nel taglio alto, infine, l'Italia dei calciatori (e degli sportivi tutti) studiosi: "Insigne dà il via all'Universiade. Nuovo look per il San Paolo", la scelta della Gazzetta dello Sport sulla manifestazione appena iniziata nella città partenopea.