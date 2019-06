L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve-De Ligt. Kean Ajax?"

© foto di WilMan

La prima pagina della Gazzetta dello Sport, quest'oggi, è dedicata alla vittoria della candidatura di Milano-Cortina per l'Olimpiade invernale del 2026. Un fatto che, incidentalmente, interessa anche il calcio, vista la voglia di Milan e Inter di avere uno stadio nuovo: 'San Siro giù prima del '26', le parole dei due club, 'No', la risposta del sindaco meneghino Sala.

Azzurrini e azzurre - Nel taglio alto spazio alle due Nazionali che hanno ravvivato la prima parte dell'estate: "Un biscotto indigesto. L'Under 21 eliminata. Fatale lo 0-0 tra Francia e Romania", la titolazione sull'Europeo maschile di categoria, con gli azzurrini fuori ai gironi nonostante il secondo posto. Ma anche: "Aggrappati alle donne. Italia-Cina con furore", titolo relativo alla sfida al Mondiale femminile valida per gli ottavi di finale prevista quest'oggi alle 18.

Il mercato delle big - C'è spazio, infine, anche per il mercato: "Juve-De Ligt. Kean in direzione Ajax? Milan-Torreira. L'offerta è pronta. Dopo Lukaku-Inter, altre due trattative entrano nel vivo", le parole scelte dalla rosea per le tre grandi d'Italia.