L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve dove sei?"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con un titolo sulla Juventus sconfitta 1 a 0 a Lione: "Juve dove sei?". I bianconeri prima regalano un tempo poi si svegliano e reclamano per due rigori non concessi. Mister Sarri ora è nei guai, al ritorno a Torino serve un'altra squadra: "Siamo troppo lenti", chiosa il tecnico.. E come se non bastasse arriva anche la lite in campo tra Bonucci e Matuidi, con il difensore che riprende il francese per lo scarso impegno nel riscaldamento.

Stadium verso le porte aperte - Juventus-Inter di domenica sera potrebbe giocarsi domenica sera. Questo quanto titola la rosea in taglio alto riportando le parole della regione Piemonte: "Valuteremo se chiedere al governo il ritorno alla normalità per Juve-Inter". Il divieto regionale in Piemonte scade il 29 febbraio e oggi ci sarà un vertice con i sindaci: nel frattempo i biglietti restano in vendita.

Inter nel vuoto di San Siro - Stasera andrà in scena il ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Inter e Ludogorets, in un San Siro completamente deserto. Ieri i bulgari sono arrivati a Milano con mascherine, guanti ed epidemiologo. Allo stadio ci saranno solo le televisioni: uno scenario mai visto. Alle 21 il fischio d'inizio, nel silenzio di San Siro.