La Juventus soffre, ma batte il Bologna grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Miralem Pjanic e al miracolo di Gigi Buffon all'ultimo minuto praticamente. Ed è proprio a loro due, fenomeno portoghese e portierone italiano, che è dedicata l'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve due marziani", sottolineando la rete numero 701 in carriera per l'ex Real Madrid e l'ennesimo miracolo della carriera del numero uno ex PSG.

Le milanesi - Oggi toccherà alle milanesi, tra le altre, scendere in campo. E La Gazzetta dello Sport nei titoli al di sopra dell'apertura si dedica prima all'Inter e poi al Milan. "Rincorsa Inter", si legge sui nerazzurri, con la Rosea che sottolinea come ad Antonio Conte servirebbe il miglior Romelu Lukaku, che fin qui ancora non s'è visto. "Carica Milan", per quanto riguarda i rossoneri, con il quotidiano che specifica come Stefano Pioli voglia affidarsi a Raphael Leao per il suo debutto sulla panchina meneghina.

Gli altri anticipi - In prima pagina su La Gazzetta dello Sport trovano ovviamente spazio anche le altre due partite disputare ieri in anticipo. Sotto la testata c'è il Napoli, che pur non brillando riesce a battere l'Hellas Verona: "Il Napoli va a rilento ma lo sveglia Milik". Accanto al primo piano, invece, il big match d'apertura Lazio-Atalanta: "Fuga Atalanta, rimonta Lazio ma Gasp attacca 'Loro aiutati'". Infine ultimissimo titolo dedicato anche alla Roma: "Riecco Ranieri. Stavolta fa il 'nemico'".