L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve e Icardi, promessi sposi"

"Juve e Icardi, promessi sposi": è questo il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La rosea afferma come l'attaccante argentino avrebbe fatto la sua scelta: vuole solo la Juventus. Ci sarà però da aspettare, perché Paratici deve sistemare Dybala, Higuain e altri cinque esuberi. L'Inter lo spinge verso Napoli e Roma, ma l'attesa è tutta per la Juventus.

Milan - "Potenza e istinto, così Leao prenota un posto nel Milan", si legge in taglio laterale. Focus su Rafael Leao, l'attaccante proveniente dal Lille che sembra essersi calato subito bene nella nuova realtà milanista.

Amichevole Inter - Testa, destro e sinistro: Lukaku debutta in amichevole con la maglia dell'Inter mettendo a segno quattro gol. Ottimo impatto con i nerazzurri per il centravanti belga, in attesa delle sfide ufficiali.

E' una Real Roma - Test di lusso per la Roma che supera ai rigori il Real Madrid. Zaniolo brilla, Dzeko incanta: "magie e saluti?", si chiede il quotidiano. Soprattutto per quanto riguarda il bosniaco, che sembrerebbe essere ad un passo dall'Inter.