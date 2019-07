L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve-Icardi, giallo Ibiza"

"Juve-Icardi, giallo Ibiza": titola così l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, rivelando un clamoroso incontro tra Wanda Nara e Fabio Paratici nell'isola spagnola. I due sono stati infatti avvistati in una spiaggia dove avrebbero posto le basi per l'intesa. Da entrambe le parti arrivano smentite, anche se ci sarebbero dei testimoni che affermano il contrario.

Eurocairo. "Sarà un Toro scatenato" - In taglio alto, largo spazio a un'intervista esclusiva con Urbano Cairo, patron del Torino. Il presidente dei granata ha parlato a ruota libera, preparandosi all'avventura europea dei suoi. Annunciati un gioco più aggressivo e un acquisto di qualità. E su Mazzarri: "Miglior generale che abbia mai avuto: pronto il rinnovo".

Buffon - In taglio laterale si parla anche del Buffon-day: oggi il figliol prodigo torna a casa, previste visite mediche e firma. Per Buffon l'obiettivo sarà di stabilire nuovi record in maglia bianconera, per poi intraprendere la carriera di dirigente.