L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve-Inter, fino in fondo"

"Juve-Inter, fino in fondo". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, che in prima pagina dedica il primo piano ad una analisi della Serie A a due giorni dalla chiusura del mercato affidata "ai tre guru" Sacch, Capello e Lippi. Per tutti e tre sarà duello tra bianconeri e nerazzurri fino alla fine, visto che la sessione invernale ha rafforzato perlopiù la formazione di Conte.

Spazio Milan - Non c'è soltanto la bagarre scudetto, in prima pagina su La Gazzetta dello Sport si parla anche del match tra Milan ed Hellas Verona. "Ibra non c'è", il titolo della Rosea. Una partita dunque impoverita dall'assenza dello svedese, colpito da un malanno e di conseguenza impossibilitato a scendere in campo a San Siro: "Il Milan misura l'influenza di Zlatan. Con Rebic-Leao vuole salire ancora".

Crollo Roma - Di spalla su La Gazzetta dello Sport si sofferma anche sull'anticipo tra Sassuolo e Roma: "Un super Sassuolo fa crollare la Roma. L'Atalanta cerca il sorpasso al 4° posto". Già, perché dopo il 4-2 di ieri sera al Mapei Stadium, con uno show di Caputo e un'espulsione a Pellegrini tra le altre cose, i giallorossi potrebbero essere superati dagli orobici, impegnati oggi in casa con il Genoa.

Scomparsa Gaucci - Non c'è solo il calcio giocato in prima pagina su La Gazzetta dello Sport. La giornata di ieri è stata travolta dalla notizia della morte di Luciano Gaucci, imprenditore ed ex presidente del Perugia e non solo. A 81 anni è andato via a Santo Domingo, dove ormai viveva da tempo, e la Rosea ci ha tenuto a tributarlo meritatamente: "Calcio, cavalli e allenatori. Addio Gaucci, un presidente tra trionfi e fallimenti".