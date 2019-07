L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve-Inter, sfida totale"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un titolo relativo al match in programma oggi alle 13.30 tra Juventus ed Inter, titolando: "Juve-Inter, sfida totale". Le due formazioni si affronteranno nel primo pomeriggio in Cina in una partita valevole per l'International Champions Cup. Sarà l'occasione per vedere di fronte Sarri e Conte, ma anche per mettere a confronto le difese granitiche allestite dalle due formazioni, passando per il derby di mercato che vede coinvolti Paratici e Marotta.

Intrigo Viola - Sono giorni di grande concitazione in casa Fiorentina, con il confronto tra il neo patron Rocco Commisso ed il talento classe 1997 Federico Chiesa. Il numero uno viola ha domanda sul futuro dell'esterno ha risposto con un "vedremo", mentre lo stesso giocatore davanti alle telecamere ribadisce come la decisione sia stata rinviata. Quel che è certo è che il clima non è dei più distesi, con un duro confronto tra il giocatore e Barone, braccio destro di Commisso, avvenuto nel pullman viola.

Milan, Silva è un giallo - Intoppo di mercato in casa Milan: quando ormai sembrava tutto fatto per il trasferimento di Andrè Silva dai rossoneri al Monaco, ecco il colpo di scena. A sorpresa non è stato trovato l'accordo economico tra club e giocatore ed è così saltata la trattativa. I rossoneri chiuderanno comunque la trattativa per Angel Correa, ma ora resterà da trovare una sistemazione per l'attaccante portoghese.

****ATTENZIONE:

Juventus-Inter dalle 13 in radiocronaca diretta e integrale su RADIO BIANCONERA CON COMMENTO DI ANTONIO PAOLINO E DOMENICO MAROCCHINO E CON INTERVENTI DI LUCIANO MOGGI