L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve, la prova del 9. Atalanta, sei da 10?"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con la sfida di questa sera tra Juventus ed Atalanta, titolando: "Juve, la prova del 9. Atalanta, sei da 10?". Per i bianconeri la sfida con vista sullo scudetto: la miglior difesa contro il miglior attacco. Gli orobici cercano la decima vittoria di fila per tentare di avvicinare proprio i bianconeri e la seconda posizione della Lazio. Poi il sorteggio Champions, non benevolo con i ragazzi di mister Sarri, che avranno la strada in salita se riusciranno a rimontare il Lione. Per la squadra di Gasperini urna che permette di continuare a cullare sogni importanti...

Inter-Conte, il grande freddo - Non è il miglior momento in casa nerazzurra, e tra la società ed il tecnico Antonio Conte ora è gelo. Se si dovesse arrivare allo strappo, ecco che il sostituto potrebbe rispondere al nome di Massimiliano Allegri. Sorteggio europeo anche per i nerazzurri, che prima però dovranno superare il Getafe: se ci riusciranno nel loro cammino troveranno il Bayer Leverkusen.

Koulibaly: "Contro il Barça ce la giochiamo" - Taglio laterale per il difensore del Napoli, che concede una lunga intervista alla rosea: "Contro il Barça ce la giochiamo, mister Gattuso ha portato ottimismo. Stiamo recuperando dopo il periodo nero. La quarantena mi ha fatto bene: ora sono pronto a restare al Napoli a vita". Anche per il Napoli non il miglior sorteggio Champions: parte alta di tabellone, lo stesso della Juventus, con il possibile incrocio ai quarti con Chelsea o Bayern Monaco.