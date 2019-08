L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve maxi gol!"

© foto di WilMan

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, in apertura si occupa degli attaccanti dei club di prima fascia, titolando in particolare sui campioni d'Italia: "Juve maxi gol! Con Ronaldo il suo reparto offensivo resta dominante. Ancelotti pericoloso grazie a Lozano. Inter temibile se rigenera Sanchez. Ecco quanto valgono gli attacchi delle big".

EuroToro - Nel taglio alto spazio all'unico team italiano attualmente impegnato in Europa League: "Toro fai l'impresa", è il titolo, a cui segue: "Belotti-Zaza pronti a ribaltare il 2-3 coi Wolves. Stasera il ritorno playoff". Situazione non facile, con i granata che devono vincere con due gol di scarto in terra inglese o ottenere un successo siglando almeno tre reti.

Sanchez il nerazzurro - Grande attesa in casa Inter per l'ultimo pezzo da novanta giunto in nerazzurro: "Sanchez a Milano. Oggi si allena. Zamorano certo: 'Qui rinascerà'", il titolo del quotidiano rosa sul cileno. Con quest'ultimo che prova a bruciare le tappe, visto che la titolazione prosegue così: "Il Niño potrebbe essere convocato già per la trasferta di Cagliari".

Il grande ex - Nel taglio basso si torna a parlare di Juventus. Più precisamente del suo tecnico, perché "Sarri vuole esserci col Napoli. L'allenatore, in cura per la polmonite, spera di sedersi in panchina sabato. Il tecnico bianconero sta meglio e aspetta l'ok dei medici". L'ex guida dei partenopei, insomma, dopo aver saltato il debutto stagionale a Parma prova a recuperare per il big match della seconda giornata.