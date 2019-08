L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve-Napoli, campioni di taglia"

"Campioni di taglia". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa riferimento al big match di stasera tra Juventus e Napoli. Da un lato i giganti di Maurizio Sarri (che sarà allo Stadium, ma solo in tribuna), dall'altro i genietti di Carlo Ancelotti. Una prova-scudetto che arriva presto, ma chissà che alla fine non possa contare tanto. Un match tra due attacchi diversi per stile e stazza fisica che si preannuncia entusiasmante. Intanto la Rosea riporta l'infortunio di Giorgio Chiellini, che non sarà della sfida. Così come Fernando Llorente, ex bianconero pronto a vestirsi d'azzurro nei prossimi giorni.

Questione Icardi - Nella giornata di ieri è emersa la notizia secondo cui Mauro Icardi sarebbe pronto a portare l'Inter in Tribunale a causa del comportamento che la società gli sta riservando in queste settimane. "Icardi va alla guerra", titola La Gazzetta dello Sport che snocciola le richieste del bomber argentino: soldi e reintegro in gruppo. Di fatto Maurito vuole allenarsi completamente con la squadra, intanto Marotta prova ancora a piazzarlo e vengono fuori le possibilità PSG o Atletico Madrid.

Le altre - Non solo Juve-Napoli, oggi in campo anche Milan e Brescia nel primo anticipo di giornata. La Gazzetta dello Sport dedica ai rossoneri uno spazio in taglio basso, riportando le parole di Giampaolo in conferenza stampa: "Milan, io tiro dritto". Boxini anche per le altre. In primis l'anticipo del venerdì, Bologna-SPAL, gara che ha portato i tre punti in casa felsinea: "E' la festa di Sinisa. Soriano-gol al 93'. Il suo Bologna vince: primo per una notte". Poi il Torino e la ripartenza granata, su cui i quotidiano rosa scrive in un'intervista a Belotti: "Il mio Toro farà un grandissimo campionato". Intanto è fatta per Laxalt.