L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve-Sarri, l'ok anche oggi"

Prima pagina ricca di notizie quella odierna pubblicata dalla Gazzetta dello Sport. A prendere il maggior spazio è la Nazionale femminile che ieri ha battuto in rimonta la più quotata Australia conquistando la prima vittoria al Mondiale in corso di svolgimento in Francia: "Azzurre di gioia. Un'Italia da amare: il calcio scopre le donne. Le nostre ragazze vincono all'esordio ed emozionano il Paese", la titolazione scelta dalla Rosea per celebrare il lieto evento, firmato in rimonta da una doppietta della juventina Bonansea.

La panchina della Juventus? - E poi c'è il mercato, con le grandi coinvolte. A cominciare dai campioni d'Italia e da una telenovela che dovrebbe chiudersi a breve: "Sarri-Juve l'okay può arrivare oggi" recita il quotidiano sportivo. Il quasi ex tecnico del Chelsea nelle prossime ore potrebbe così sedersi ufficialmente sulla panchina bianconera.

Milan, si cambia - Riguardo il club rossonero, invece, l'attesa è tutta per il ritorno di una vecchia gloria come dirigente e per la scelta del nuovo allenatore: "Settimana chiave. Attesa per Boban. E Maldini accelera per chiudere con Giampaolo", la tesi portata avanti dalla Gazzetta, con il tecnico della Sampdoria che starebbe per diventare il tecnico del Milan.