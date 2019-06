L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve-Sarri, matrimonio in Chiesa"

La Gazzetta dello Sport di oggi apre con ampio spazio dedicato alla Juventus: "Juve-Sarri, matrimonio in Chiesa" il titolo in prima pagina. Le manovre del nuovo corso bianconero inizieranno infatti con l'annuncio del mister: Sarri aspetta soltanto il via libera dal Chelsea per potersi accasare in bianconero. Per il mercato l'obiettivo numero uno è Federico Chiesa (già cercato anche dall'Inter), anche se per ora la Fiorentina cerca di resistere.

Il Milan di GiamPaolo - Largo anche al Milan, "Il Milan di GiamPaolo": sì, perché importante sarà la nomina di Paolo Maldini in veste di direttore tecnico. Per il ruolo di allenatore invece è sempre più probabile l'investitura di Marco Giampaolo. Dall'ormai ex allenatore della Sampdoria ci si attende il rilancio di alcune pedine importanti come Cutrone, Conti e Paquetà, mentre potrebbero arrivare due blucerchiati come Andersen e Praet. Maldini, invece, è già al lavoro per trovare un nuovo direttore sportivo.

L'Inter a caccia - Si parla anche di Inter, con i nerazzurri sempre vigili sul mercato. Blitz per Edin Dzeko, si può già chiudere con il bosniaco della Roma che a questo punto diventerà con ogni probabilità l'erede di Icardi. Per il centrocampo si punta Barella del Cagliari, anche se ci vuole un'offerta corposa per convincere i sardi alla cessione del loro gioiellino.