L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve-Sarri: oh yes"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un titolo dedicato a Maurizio Sarri: "Juve-Sarri: oh yes". L'ex tecnico del Napoli resta il favorito per la panchina bianconera: Fabio Paratici ha incontrato ieri a Londra il tecnico del Chelsea. Sullo sfondo rimane l'idea legata a Mauricio Pochettino: il ds della Juventus ha infatti contattato anche il fratello dell'allenatore del Tottenham, ma al momento in pole positione resta il tecnico italiano. Nel blitz a Londra Paratici avrebbe infatti spianato la strada ad un possibile arrivo di Maurizio Sarri alla Continassa.



Inter, la lista dei sogni - Taglio altro dedicato al mercato dell'Inter, con Antonio Conte, promesso sposo ai nerazzurri, che ha presentato una lista dei sogni per rivoluzionare la squadra. I primi due nomi sono quelli di Federico Chiesa, giovane esterno della Fiorentina, sul quale però c'è anche la Juventus, e quello di Romelu Lukaku, attaccante belga di proprietà del Manchester United.

Nazionale Under 20, buona la prima - In taglio alto trova spazio anche il debutto della Nazionale Under 20 al mondiale di categoria. Gli azzurrini si sono imposti con il risultato di 2 a 1 sui pari età del Messico, grazie alle reti di Frattesi e Ranieri.