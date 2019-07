L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Juve, viene il bello"

"Juve, viene il bello"; titola così in apertura l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. Il punto sul ritiro della Juventus, per la prima volta senza Allegri. Tante le novità dell'era Sarri: la missione a questo punto non è solo vincere, ma anche divertire e saper imporre uno stile, con CR7 e Dybala.

Assalto a Lukaku - Primo appuntamento ufficiale tra il Manchester e l'Inter, che vuole Lukaku. Blitz inglese, i nerazzurri accelerano: Ausilio vola a Londra con l'obiettivo di versare i 75 milioni a rate.

Stretta James - In taglio basso si parla di Napoli, con Rodriguez che vuole vestire la maglia azzurra. Telefonata di De Laurentiis a Florentino Perez, si cerca l'accordo sul pagamento.

Nuovo San Siro, piano da 1,2 miliardi - In taglio alto, si parla del progetto del nuovo stadio San Siro, presentato al Comune da Inter e Milan. Potrebbe essere pronto nel 2023.