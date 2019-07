© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con un titolo sui bianconeri, che recita: "Juventus stellare". Dopo aver chiuso il colpo Matthjis De Ligt i bianconeri non vogliono fermarsi, L'olandese arriverà in giornata a Torino, per muovere i suoi primi passi in città e nelle strutture del suo nuovo club: la Juventus se lo è aggiudicato con un'operazione da 70 milioni. Ora però le attenzioni di Agnelli e Paratici sono rivolte al reparto offensivo: è partita la caccia a Federico Chiesa e Mauro Icardi.

E' un'Inter che ha... Sensi: Il nuovo acquisto nerazzurro Stefano Sensi ha già preso per mano l'Inter, guidandola dalla cabina di regia di centrocampo, e trovando anche una rete nel primo test stagionale vinto per 2 a 1 sul Lugano. L'altra rete è stata segnata dal croato Marcelo Brozovic. Ora i casi spinosi Nainggolan e Icardi: entrambi non hanno preso parte all'amichevole, ma solo il belga partirà per la tournèe asiatica.