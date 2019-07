L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Kung fu Conte"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un titolo su Antonio Conte, allenatore dell'Inter: "Kung fu Conte". Il tecnico nerazzurro si appresta ad affrontare in tournèe Manchester United, Paris Saint Germain e la Juventus, ma davanti si dovrà affidare ai baby bomber, visto che Mauro Icardi è stato lasciato a Milano e sia Lukaku che Dzeko tardano ad arrivare. Conte è quindi costretto ad affrontare la tournèe asiatica precampionato senza gli attaccanti che vorrebbe e sarebbe dunque perplesso sulla gestione di mercato nerazzurra.

Il Milan tenta il colpo Correa - I rossoneri sono alla ricerca di un colpo estivo ed il nome di Angel Correa potrebbe essere quello giusto. Si parla di un'operazione da circa 55 milioni, che verrebbe finanziata dalle cessioni di Patrick Cutrone al Wolverhampton e di Andrè Silva al Monaco. Nel frattempo si continua a seguire la pista che porta a Zaracho.

De Ligt, mi ispiro a Cannavaro e Scirea - In casa Juventus continua a tenere banco l'arrivo di Matthjis De Ligt, che in un'intervista ha confessato di ispirarsi a due colonne della Juventus come Gaetano Scirea e Fabio Cannavaro. Nel frattempo il Manchester United ci prova per Paulo Dybala, mentre Mattia Perin non ha superato le visite mediche con il Benfica e di conseguenza il suo trasferimento è rimandato.