L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "L'Inter va a 200"

L'immagine di Romelu Lukaku a capitanare un folto gruppo di acquisti salito su una macchina con lo scudetto dell'Inter, con Antonio Conte alla guida e Beppe Marotta al suo fianco. E' con questo fotomontaggio che La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina, ma il particolare importante è Edin Dzeko davanti a loro. "L'Inter va a 200", dove 200 sarebbero i milioni spesi nel caso in cui arrivasse anche l'ex Manchester City. Titola così il quotidiano rosa, che sottolinea come l'allenatore salentino avrà anche l'attaccante bosniaco a sua disposizione. E non finisce qui, perché se partiranno sia Icardi che Perisic non è da escludere un ultimo colpo per il centrocampo.

Calcio d'estate - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma in prima pagina anche sulle ultime amichevoli in programma prima dell'inizio del campionato, previsto esattamente tra due settimane. "Otto volte Italia-Spagna. E c'è Dybala in vetrina", è il titolo della Rosea, che si concentra proprio sul futuro della Joya della Juventus. Maurizio Sarri non fa guerre e lo convoca per l'International Champions Cup di oggi con l'Atletico Madrid, ma l'argentino potrebbe finire al PSG, anche se dipende dall'affare-Neymar.

Milan - In taglio basso su La Gazzetta dello Sport in prima pagina si parla anche di Milan e dell'ultimo arrivato in quest'estate: Rafael Leao. Il centravanti classe '99 sarà in campo per la prima volta in maglia rossonera nell'amichevole di oggi con i kosovari del Feronikeli. "Il Milan scopre Leao in Kosovo", titola il quotidiano, che sottolinea come il portoghese debutterà. Titolare anche Krunic, non convocati Kessié, Duarte e Reina.