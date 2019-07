© foto di stefano tedeschi

In prima pagina su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola troviamo un titolo che recita: "L'intrigo dei 9". Sono infatti legati l'uno all'altro i destini di Edin Dzeko, Gonzalo Higuain e Mauro Icardi, tutti in uscita dalle rispettive squadre, ma in attesa che il valzer delle punte prenda il via. Tre bomber in attesa di scoprire quale sarà il loro futuro.

De Ligt è atterrato sul pianeta Juve - L'olandese è arrivato ieri sera a Torino, oggi sosterrà le visite mediche poi apporrà la propria firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri. "Sono felice di essere qui", queste le sue prime parole pronunciate appena sceso dall'aereo. Domani la presentazione ufficiale alla stampa, poi la partenza per la tournèe in Asia.

Doppio colpo Roma - Giornata importante in casa giallorossa, che in poche ore chiude le operazioni Mancini e Veretout, per un totale di 45 milioni. Sorride mister Fonseca, che presto avrà a disposizione i primi due rinforzi chiesti alla società.