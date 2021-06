L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "L'Italia spinge l'Italia"

"L'Italia spinge l'Italia" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. Il quotidiano ha raccolto dei selfie di molti personaggi famosi, mostrandoli poi nel taglio basso della propria prima pagina. A Londra contro l'Austria siamo i favoriti ma ci giochiamo tre anni di lavoro. Con Jorginho, più Verratti che Locatelli: il doppio play l'arma in più. E' la sfida più importante anche per Mancini che in conferenza ha detto: "Un tempio come quello di Wembley va rispettato".

Salernitana affidata a un trust ma deve passare l'esame Figc - Spazio in taglio basso al futuro societario della Salernitana che doveva essere deciso ieri entro la mezzanotte. Il rilancio di Andrea Radrizzani, il quale sarebba arrivato ad offrire 45 milioni, non ha convinto Lotito, che ha scelto la strada alternativa alla cessione. Sarà Ugo Marchetti, ex generale della Finanza, l'amministratore unico del trust Salernitana 2021. Adesso deciderà la Federcalcio.