L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "La Juve ci dà un taglio"

vedi letture

"La Juve ci dà un taglio". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come sia la prima volta in Serie A che una squadra e una società raggiungano un'intesa di questo genere. La Juventus, infatti, ha trovato un accordo con i suoi calciatori per il taglio degli stipendi da marzo a giugno. Passa la proposta di Chiellini, i bianconeri risparmieranno 90 milioni in totale.

L'Inter e Castrovilli. In prima pagina su La Gazzetta dello Sport si parla anche di un'idea di mercato l'Inter: Gaetano Castrovilli, centrocampista-rivelazione della Fiorentina. "Barella tutor di Castrovilli: così l'Inter sarà più italiana", è il titolo della Rosea. Il progetto di Antonio Conte - si legge - è quello di avere a disposizione, al fine di farli crescere, tanti giovani della nostra scuola.

L'obiettivo di Pioli. Al fine di rimanere al Milan, Stefano Pioli dovrebbe riuscire a strappare un pass per l'Europa in vista della prossima stagione. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che in prima pagina dedica uno spazio anche al futuro del tecnico rossonero, chiaramente legato ai risultati, e titola: "Milan, la squadra è con Pioli. Ma resta se centra l'Europa".