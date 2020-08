L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Luka King"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Luka King". Il gigante belga si è preso l'Inter a suon di prestazioni e reti in questa stagione, convincendo tutti gli scettici. E' andato a segno in 24 delle 50 partite stagionali dell'Inter: solo Lewandowski e Cristiano Ronaldo hanno fatto meglio. Ora guiderà l'Inter all'assalto dello Shakhtar Donetsk nella semifinale di lunedì. E nel frattempo Messi prende casa di fronte alla sede dell'Inter e riflette sul suo futuro...

Incantaci Dea - E' il grande giorno dell'Atalanta. Questa sera gli orobici scenderanno in campo nei loro primi quarti di finale di Champions e affronteranno il Paris Saint Germain, che nel frattempo ha recuperato anche Mbappè. Tutta Italia stasera tiferà e spingerà i nerazzurri di mister Gasperini, che in conferenza stampa ha ribadito di volersela giocare a viso aperto, senza snaturare il suo calcio. E allora non resta che attendere, anche se ormai manca poco: calcio d'inizio fissato per le 21 di questa sera.

Juve, Dybala non è incedibile - Tempo di rivoluzione in casa Juventus, che pensa a grandi cambiamenti all'interno della propria rosa. E anche Paulo Dybala potrebbe finire nella lista dei cedibili. Se arrivasse una maxi offerta, si parla di circa 100 milioni, allora potrebbe partire. Si attende che il mercato entri nel vivo dopo la conclusione della Champions, ma il campione argentino potrebbe essere uno dei colpi estivi per le big europee.