L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Lukaku, così il Napoli sfida l'Inter"

© foto di stefano tedeschi

L'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata al mercato, e recita così: "Lukaku, così il Napoli sfida l'Inter". Lo United per il belga chiede 70 milioni, ma la partita potrebbe giocarsi sugli sgravi fiscali provenienti dal Decreto Crescita, che favorirà le aziende che assumono dall'estero. Napoli ed Inter sono su Romelu Lukaku, ma il belga gradirebbe lavorare con Conte all'Inter. I nerazzurri nel frattempo hanno già il sì di Edin Dzeko e sono in pole position per Niccolò Barella.

Fiorentina americana - Taglio laterale, evidenziato in giallo, dedicato alla cessione della Fiorentina a Rocco Commisso. I Della Valle lasciano, dopo aver trovato un accordo sulla base di 170 milioni di euro. Intanto Federico Chiesa avrebbe trovato l'accordo con la Juventus, con i bianconeri che ora devono convincere il nuovo patron americano a lasciare partire il classe 1997.

Giampaolo, ecco il doppio Milan - In taglio basso spazio alla situazione in casa rossonera, con Marco Giampaolo che avrebbe messo Paquetà al centro del progetto, utilizzandolo come jolly, mentre Chalanoglu verrebbe abbassato a play. Intanto continua il pressing rossonero su Igli Tare della Lazio per il ruolo di direttore sportivo.