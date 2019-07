L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Lukaku Juve sì"

© foto di ManWil

Cinque trattative in un solo lungo titolo. La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, decide di inserire una dietro l'altra le principali trattative di mercato: "Lukaku Juve sì. Dybala vede lo United. Inter ora Cavani. Dzeko per Icardi? E anche Kean va in premier" è l'insolita scelta della Rosea che spiega: "Mercato: se ne vedono di tutti i colori. Cinque stelle (+una) in movimento. Il superscambio è ormai vicino. Marotta vira sul Matador e vuol prendere subito il bosniaco. Il bianconeri cedono il talento all'Everton per 27 milioni più bonus".

I rossoneri non restano a guardare - Nel taglio basso spazio a una delle big non ancora citate: "Leao lancia la rivoluzione Milan. Sbarca la punta portoghese, oggi arriva Duarte e si riapre Correa. La coppia Maldini-Boban ha messo a segno cinque acquisti".

I viola fanno shopping in Emilia - Spazio, in un riquadro, anche per la Fiorentina: "Doppio colpo: Commisso si muove e compra a Sassuolo Lirola dopo Boateng", la titolazione della Rosea sulle operazioni di mercato dei toscani.

Le parole dell'EuroToro - Sempre in basso il quotidiano sportivo cita il Torino e il suo capitano, con riferimento in particolare alle gare continentali: "Belotti: 'In Europa voglio essere Sheva. Perfetto come lui'".