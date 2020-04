L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Lukaku shock!"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Lukaku shock!". L'attaccante nerazzurro, nel corso di una diretta Instagram, ha rivelato: "A gennaio all'Inter eravamo tutti ammalati con tosse e febbre. Skriniar a San Siro contro il Cagliari quasi svenne. Se era Covid? Allora non c'erano i test...". Non ha tardato ad arrivare la reazione irritata del club: "Erano solo in quattro, De Vrji, Skriniar, D'Ambrosio e Bastoni: una normale influenza".

I club in coro: "Sì giochiamo, ma..." - Titolo in taglio alto dedicato alla decisione dei club della massima serie, che unite nell'assemblea di Lega tenutasi ieri hanno votato all'unanimità il ritorno in campo. Ma ad alcune condizioni: dovranno esserci le condizioni a tutela della salite di tutti, e dovrà essere il governo ad indicare la strada da seguire. Poi le squadre si sono mostrate unite anche sul fronte televisioni: non ci saranno sconti o dilazioni sulla sesta rata stagionale. I club hanno invitato le televisioni al rispetto dei contratti in essere.



Ibra "dribbla" il rientro. Ma il Milan è tranquillo - Taglio laterale riservato all'attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic. Da campione quale è può godere di alcuni privilegi e così, come quello di restare in Svezia ad allenarsi sul campo dell'Hammarby. Quando salterà una data certa per la ripresa del campionato italiano allora farà ritorno in Italia, ma fino a quando si resterà nel campo delle ipotesi si allenerà in Svezia, vicino ai suoi cari.