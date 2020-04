L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Maldini detta le sue condizioni"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina titolando: "Maldini detta le sue condizioni". La bandiera rossonera vuole un ruolo decisionale e non solo di facciata, con poteri sul mercato e l'allenatore. Paolo Maldini ora attende chiarimenti da parte della società e passa la palla alla società, con Gazidis e club tutto che contano su di lui per non perdere l'identità rossonera. La società non vuole perdere Maldini, ma Paolo ha bisogno di chiarimenti pubblici.

Serie A in una bolla - Maxi ritiro di tre mesi per circa 1500 persone, potrebbe essere questa l'idea utile a portare a termine il campionato. Squadre e staff isolati dal resto del mondo, in modo da aver meno contatti possibile e ridurre a zero il rischio di contagio. Poi sedute di allenamento individuali o al massimo in piccoli gruppi, senza condivisione degli spazi comuni, quindi niente spogliatoi e docce singole. Tamponi e test medici frequenti per tenere monitorata la situazione: la tutela della salute prima di tutto.

Lautaro che fai? E Conte cerca gol tra Griezmann, Aubameyang e Giroud - Taglio basso dedicato al mercato dell'Inter, con la situazione legata al futuro di Lautaro Martinez che continua a tenere banco in casa nerazzurra. L'argentino manda segnali d'affetto all'Inter, ma il pressing di Barcellona e Messi si fa sempre più insistente. Così mister Conte inizia a guardarsi attorno per trovare un sostituto che potrebbe arrivare direttamente da Barcellona, con Antoine Griezmann che farebbe il percorso inverso. Altrimenti soluzioni londinesi, con Aubameyang e Giroud, rispettivamente di Arsenal e Chelsea.