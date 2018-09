L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Mancio, credi in Chiesa"

© foto di Pierpaolo

E' entrato lui e, contro la Polonia, l'Italia ha cambiato marcia, riuscendo poi a trovare il pareggio. E oggi La Gazzetta dello Sport fa una precisa richiesta a Roberto Mancini, dedicando loro l'apertura. "Mancio, credi in Chiesa", è il titolo che campeggia in primo piano sulla Rosea, quotidiano che sottolinea l'importanza del classe '97 nel match di Bologna e per il futuro della Nazionale. La Gazzetta chiede al c.t. di lanciarlo titolare già domani sera contro il Portogallo.