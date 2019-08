© foto di stefano tedeschi

Brutto avvio di campionato per il Milan, sconfitto ad Udine per 1 a 0. E La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Milan a zero". Categorico Giampaolo: "Così non va". Prestazione deludente dei rossoneri, l'Udinese di Tudor merita i tre punti: il Milan si affida ai giocatori della passata stagione, ma non riesce mai a tirare nello specchio della porta. Piatek spaesato: Giampaolo medita di tornare al 4-3-3.



Tutti in piedi per Sinisa - Grande sorpresa a Verona, con Sinisa Mihajlovic che si presenta in panchina alla guida del suo Bologna: "Vi avevo detto che sarei tornato". Il via dei medici è arrivato solo all'ultimo momento, poi il viaggio a Verona ed il brivido della squadra al suo arrivo.

La notte dell'Inter - Taglio alto dedicato all'Inter di Antonio Conte che debutta oggi in campionato contro il Lecce. "Conte all'assalto del Lecce per conquistare San Siro", apre così la Rosea. Il tecnico vuole dai suoi una partenza a mille: "C'è un gap con Juventus e Napoli, ma stiamo costruendo qualcosa di importante". Nel frattempo continua la telenovela Icardi con Wanda che dichiara: "Mauro rimane qui".