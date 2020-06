L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Milan, alta tensione"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Milan, alta tensione". Ieri l'incontro tra l'ad Gazidis e la squadra, che si è concluso con l'accordo sulla riduzione degli stipendi. Gazidis ha poi garantito sul futuro, ma ha anche incassato critiche da parte del gruppo sull'operato della società, con un duro faccia a faccia con Zlatan Ibrahimovic: "Non c'è un progetto, se sono qui è solo per passione", ha dichiarato lo svedese.

Vinco io! - Taglio basso dedicato alla Coppa Italia, con i quattro tecnici ancora in corsa che non hanno mai vinto la competizione nazionale. Chi sfaterà dunque il tabù? Manca solo un giorno alla ripresa del calcio giocato, con la sfida tra Juventus e Milan che andrà in scena domani sera alla Juventus Stadium: si ripartirà dall'1 a 1 dell'andata. Ed in caso di ulteriore parità al novantesimo, via subito con i rigori, niente supplementari.

Il calcio in TV - Ieri è andato in scena l'incontro tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e l'ad di Sky Italia Ibarra. La fumata potrebbe essere stata bianca, con due/tre match dei primi due turni della ripresa che andrebbero trasmessi in chiaro su TV8. E non tramonta l'idea diretta gol, ma con il calendario spalmato su più giorni l'offerta non è molto allettante. Si attende l'ok della Lega Calcio che non dovrebbe però porre particolari ostacoli.