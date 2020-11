L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Milan boom"

La Gazzetta dello Sport questa mattina titola: "Milan boom", in riferimento alla prova di forza dei rossoneri a Napoli vincenti per 3-1. Per Ibra, magie e infortunio. Lo svedese segna di testa e di ginocchio, poi esce per un guaio muscolare. Super Donnarumma, tris di Hauge: così il test scudetto è superato.

Inter - "Lukaku bang bang": un'ora tutta Toro e poi rimonta Inter da 0-2 a 4-2. Romelu, doppietta e frusta la squadra: "Senza cattiveria e senza voglia. Non siamo grandi, bisogna dare di più". Conte gli dà ragione.

Juventus - "CR7 mai partito meglio di così": il taglio basso è dedicato al portoghese che in Serie A segna addirittura ogni 48'. Domani i bianconeri giocheranno in Champions League.

Serie A - "L'ottava giornata": Boga-Berardi, Sassuolo sempre secondo. Super Mkhitaryan, podio Roma.