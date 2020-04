L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Milan, che Diavolo sarà?"

"Milan, che Diavolo sarà?". E' con una domanda che La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione domenicale. In prima pagina c'è spazio per il Milan e per il suo futuro, che potrebbe cambiare. Elliott non vende e ha pronto un budget da 75 milioni: per la panchina si cerca l'intesa con Rangnick, per il dopo-Ibra sarà assalto a Milik e infine ci sarà anche il nodo Donnarumma da sciogliere.

In casa Juve. Di spalla su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per un titolo sulla Juventus e, in particolar modo, su Cristiano Ronaldo. "L'isola di CR7", scrive la Rosea, proponendo un focus sul modo in cui il fenomeno portoghese si sta preparando al ritorno in campo direttamente dalla sua Madeira, tra sudore e famiglia, riscoprendo le proprie origini.

Intervista a Zico. In taglio basso su La Gazzetta dello Sport troviamo un'intervista esclusiva a Zico. L'ex stella brasiliana racconta il suo modo di vedere il calcio e si esprime sugli allenatori che di più lo incantano oggi. "Sono Zico e vi dico...", il titolo del quotidiano rosa: "Amo Pep, Klopp e Sarri. Gasp è da finale Champions". Infine piccolo spazio anche per la morte di Ezio Vendrame: "Addio Vendrame, il Best italiano: genio, folla e poche regole".