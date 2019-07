L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Milan, Correa è servito"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un titolo sull'ultimo colpo di mercato dei rossoneri: "Milan, Correa è servito". E' tutto pronto per la chiusura dell'affare, con l'argentino classe 1995 che arriva dall'Atletico Madrid per circa 40 milioni più i bonus. Angel Correa è un attaccante rapido e tecnico, la spalla ideale per il polacco Piatek. E nel frattempo è arrivato a Milano Ismael Bennacer che ha stupito tutti ancora prima delle visite mediche, per il look molto particolare con cui si è presentato.

Inter, Lukaku è svanito - Titolo in rima con quello dei cugini rossoneri per l'Inter, che vede allontanarsi, forse definitivamente, il sogno Romelu Lukaku. Il presidente Zhang dice no agli 83 milioni per il belga: l'unica via ancora rimasta è quella di vendere Icardi ad almeno 60 milioni. Dzeko invece arriverà dalla Roma e piace Leao del Lille. Ma sono tanti i giocatori in uscita: dopo Icardi e Perisic anche Politano è sul mercato. Ma scarseggiano le offerte per i tanti giocatori in vendita.

Preso Elmas, il Napoli ha il suo tuttofare - L'ufficialità è arrivata direttamente dal Fenerbhace e così Elmas diventa il terzo acquisto stagionale del Napoli, dopo Manolas e Di Lorenzo. Il giovane talento macedone arriva per circa 16 milioni più altri 2.5 di bonus.