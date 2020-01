© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola sul passaggio del turno di Coppa Italia dei rossoneri: "Milan cose turche". A San Siro il Torino costringe il Milan ai supplementari, dove i rossoneri si impongono per 4 a 2. Ma la grande paura è stata prima per il Diavolo, che a pochi secondi dal termine dei 90 regolamentari era sotto 2 a 1. Poi la rete di Calhanoglu che manda tutti ai supplementari e nel secondo tempo aggiuntivo le marcature dello stesso centrocampista turco e di Zlatan Ibrahimovic, alla prima rete a San Siro dal suo ritorno, spediscono il Milan in semifinale di Coppa Italia.



Tenore Eriksen - E' ufficiale il colpo invernale dell'Inter, che si aggiudica il centrocampista ex Tottenham Christian Eriksen. Il danese, che questa sera sarà in panchina contro la Fiorentina nel quarto di finale di Coppa Italia, si presenta: "Porterò gioia". Brutte notizie invece per Lautaro Martinez, che ha ricevuto due giornate di squalifica per l'espulsione rimediata domenica contro il Cagliari.



Florenzi saluta Roma, destinazione Valencia - E' ormai giunta al capolinea l'avventura del capitano della Roma Alessandro Florenzi con la maglia giallorossa. La parola fine al lunghissimo rapporto tra Florenzi e la Roma dovrebbe arrivare oggi, con il suo ultimo allenamento a Trigoria. Poi il passaggio al Valencia. Manca solo l'accordo tra i club, con una differenza, colmabile, di quattro milioni.