L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Milan-Inter, trappola derby"

"Milan-Inter, trappola derby": questa l'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Spazio naturalmente dedicato al derby di Milano con Milan e Inter in campo questa sera alle 20.45 a San Siro. Giampaolo cerca la vittoria e il gioco e non può fallire: vincendo aggancerebbe i nerazzurri. Conte vuole mantenere la vetta e vuole centrare la quarta vittoria consecutiva, mettendosi alle spalle l'amaro pareggio di Champions contro lo Slavia Praga. Piatek, Paquetà, Romagnoli, Suso le facce rossonere per svoltare. Lukaku, Skriniar, Brozovic, Godin le facce nerazzurre per volare. Interessante il confronto a distanza, la prova dei 9 tra Lukaku e Piatek.

Casa Juve - Oggi in campo anche la Juventus. I bianconeri affronteranno l'Hellas Verona alle ore 18. "Juve, grandi ritorni" scrive la Rosea. Sarri dà spazio a Gigi Buffon, a caccia del record di presenze in A detenuto da Paolo Maldini. Pronta una maglia da titolare anche per Paulo Dybala. Si parla anche dei conti bianconeri. Ieri approvato il bilancio. "Agnelli vara l'aumento di capitale: dai soci 300 milioni". Via al piano di sviluppo.

L'anticipo - Ieri il Cagliari ha battuto il Genoa per 3-1 nel primo anticipo della 4ª giornata di campionato. "Cholito-gol e 4 minuti di follia: così il Cagliari scavalca il Genoa". I sardi hanno conquistato la loro seconda vittoria consecutiva, volando a quota 6 punti.