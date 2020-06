L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Milan, la tela di Rangnick"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina: "Milan, la tela di Rangnick". Entra nel vivo il piano di ringiovanimento della rosa rossonera: il futuro tecnico ha scelto gli intoccabili e individuato i primi rinforzi per la prossima stagione. Si parla del ritorno di Bakayoko o di Florentino Luis, centrocampista del Benfica, mentre per l'attacco si andrà su Jovic o Milik.

Allarme infortuni - Taglio laterale dedicato ai già numerosi infortuni che hanno colpito le squadre di Serie A. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato il Pipita Higuain, fermato da un problema muscolare che lo terrà fuori per la semifinale di Coppa Italia. Poi sempre nella giornata di ieri si è fermato Sergej Milinkovic-Savic: per lui una distorsione al ginocchio che non ha però toccato i legamenti. E' a rischio la sua presenza nel primo match, contro l'Atalanta.

Prezioso Brozovic: l'Inter vuole blindarlo - L'Inter vuole evitare sorprese di ogni sorta e blindare il faro del suo centrocampo, il croato Marcelo Brozovic. Pronta la bozza di contratto fino al 2024. E' fondamentale per Antonio Conte: lotta, imposta, ruba palloni e va al tiro, nessuno come lui in Serie A a livello di km percorsi.