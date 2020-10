L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Milan mai visto"

vedi letture

Incredibile quanto accaduto ieri sera in Europa League, con il Milan che ha riacciuffato il pareggio all'ultimo secondo dei supplementari grazie ad un rigore di Calhanoglu e poi alla lotteria dei rigori ne sono stati calciati 24, prima della parata decisiva di Donnarumma, così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola: "Milan mai visto". Oggi il sorteggio dei gironi di Europa League.

Juve e Chiesa, quasi fatta - Nuovo colpo per la Juventus in arrivo: Federico Chiesa è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. C'è l'intesa con la Fiorentina, per una somma di circa 60 milioni in 4 anni: ora servono le cessioni per finanziare il colpo. In uscita restano Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Sami Khedira e Douglas Costa. Nell'ultimo weekend dunque la corsa contro il tempo per abbassare il monte ingaggi.

Il meglio che c'è - E' andato in scena ieri il sorteggio dei gironi di Champions League, con la Juventus di Cristiano Ronaldo che trova il Barcellona oltre a Dinamo Kiev e Ferencvaros. Esame Klopp per l'Atalanta di Gasperini, che con il Liverpool ha pescato Ajax e Midtjylland. Per l'Inter di Antonio Conte c'è invece il Real Madrid, con Shakthar Donetek e Borussia Moenchangladbach. Chiude la Lazio con Zenit, Borussia Dortmund e Bruges.