L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Milan, mercato da 80 milioni"

© foto di WilMan

È la Nazionale, ovviamente, la notizia del giorno che campeggia sulla prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il successo di ieri sera degli uomini di Mancini durante le qualificazioni alla rassegna continentale è così celebrato dalla Rosea: "Mini-Botti Italia. I piccoli rimontano Dzeko: magie di Insigne e Verratti. A Torino altra vittoria degli Azzurri: Bosnia battuta 2-1. Europeo a un passo", la titolazione scelta per commentare il quarto successo in quattro incontri di Chiellini e compagni, primi nel loro girone a punteggio pieno.

Lo shopping rossonero - "Milan, mercato da 80 milioni. Sensi è vicino e Mancini...". Titolo stuzzicante, quello relativo al club del presidente Scaroni. Nel taglio alto la Gazzetta analizza come si muoverà il team nella sessione estiva, per provare a tornare il prima possibile in Champions League: "Maldini ha ripreso la trattativa col Sassuolo. E si muove anche per il difensore dell'Atalanta", si legge.

Le panchine bianconere e giallorosse - "Sarri e Juve alla svolta. Roma al via con Fonseca". Così, sempre nella parte alta della Rosea, quest'ultima si occupa di due delle trattative più interessanti relative agli allenatori della prossima Serie A. Nel dettaglio: "Incontri decisivi a Londra: sì del Chelsea in arrivo. Oggi summit tra Pallotta e il neo tecnico giallorosso"