L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Milan, nel segno di Zorro"

La Gazzetta dello Sport di oggi apre sul Milan: "Nel segno di Zorro" è infatti il titolo che campeggia in prima pagina. Questo era il soprannome da calciatore di Zvonimir Boban, che è ad un passo dal ritorno in rossonero. A volerlo sarebbe Elliott, per formare una grande coppia con Maldini. Il croato si occuperebbe di politica e della parte sportiva. Rinviata intanto la decisione sul fair play: il Milan per ora resta in Europa.

Eriksen se ne va, l'Inter ci prova - Spazio anche al mercato nel taglio laterale, con focus sul danese classe '92 Christian Eriksen. Il centrocampista del Tottenham vorrebbe infatti lasciare il club inglese, notizia che avrebbe attirato l'attenzione delle principali big europee. Molto interessata l'Inter, intenzionata a provarci seriamente. Nel frattempo, i nerazzurri sono sempre più vicini a Barella del Cagliari.

Parigi addio: Buffon trova porte aperte - Tiene banco anche il possibile ritorno in Italia di Gianluigi Buffon. L'ex portiere di Parma e Juventus ha infatti deciso di non rinnovare il suo contratto con il Paris Saint Germain. Tuttavia, l'estremo difensore non lascerà il calcio giocato ma è pronto per una nuova avventura. Si profilano numerose proposte, tanto dall'Italia quanto dall'estero...