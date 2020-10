L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Milan pigliatutto"

"Milan pigliatutto". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport che in prima pagina apre ovviamente con il derby e il successo dei rossoneri, trascinati da Zlatan Ibrahimovic, scelto come uomo-copertina anche dalla Rosea. Lo svedese diventa il più vecchio ad andare a segno nella stracittadina e traina la squadra di Pioli in vetta alla classifica.

Si ferma la Juventus. Non solo l'Inter, anche la Juventus non può sorridere dopo questo sabato di campionato. Contro il Crotone la formazione di Andrea Pirlo si ferma sull'1-1, bloccata dal palo e con un gol giustamente annullato. La Gazzetta dello Sport in taglio basso si sofferma anche sull'1-1 dello Scida: "La Juve più verde frena col rosso".