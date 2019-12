L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Million dollar Roma"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola così in apertura: "Million dollar Roma". Il club giallorosso passa da Pallotta a Friedkin per la cifra record di 790 milioni di euro. Mai una società di Serie A era stata valutata così tanto. Da un americano ad un altro, ora scatta la due diligence: il texano Friedkin ha un patrimonio stimato di 4,3 miliardi, è il 504° uomo più ricco al mondo. James Pallotta esce di scena dopo 8 anni: "Farò solo il meglio per la Roma, come ho fatto fino ad ora".

CR2020, sempre più in alto - Titolo anche per Cristiano Ronaldo, che si concede per un'intervista. Il campione portoghese per il prossimo anno vuole alzare ancora l'asticella, ponendo come obiettivi la Champions ed una Juventus senza limiti. "Avete presente il gol alla Sampdoria? E' il top tra i miei gol di testa, ma posso fare ancora meglio".

Conte, festa Inter - Il tecnico dell'Inter Antonio Conte apre l'allenamento ai tifosi, una sessione in cui ha subito spremuto i suoi ragazzi in vista del primo impegno del nuovo anno contro il Napoli. Tornano in gruppo Sanchez e Barella e si continua a monitorare con fiducia la situazione relativa ad Arturo Vidal: il cileno sarà impegnato in Supercoppa di Spagna dall'8 al 12 gennaio in Arabia, poi ci sarà l'affondo decisivo dell'Inter. La fiducia sull'operazione è massima.