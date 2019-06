"Minitalia ora rischia". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sull'Italia Under 21. Gli azzurrini, infatti, dopo la sconfitta di ieri per 1-0 contro la Polonia rischiano seriamente di non riuscire a superare il girone. La partita contro il Belgio sarà dunque fondamentale.

Giampaolo che Schick - Questo il titolo in taglio alto dell'edizione odierna del quotidiano. Il mister ormai ex Sampdoria, dopo aver firmato con il Milan, starebbe pensando all'acquisto del ceco della Roma. Il suo pupillo in blucerchiato darebbe molta qualità all'attacco. Il prezzo è elevato ma inserendo Patrick Cutrone...