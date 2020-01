L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Muscoli Juve"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con una foto di Cristiano Ronaldo ed il titolo: "Muscoli Juve". Il campione portoghese, con un mese da record ha lanciato i bianconeri in vetta alla classifica: "E' il posto che ci appartiene", commenta. Ora l'assalto all'Europa, ma senza Demiral: per il difensore turco stagione lesione al legamento crociato anteriore e stagione finita in anticipo.

Spinazzola-Politano, via alla trattative - Taglio alto dedicato a Leonardo Spinazzola e Matteo Politano: è l'ultima idea di Inter e Roma, che stanno pensando ad uno scambio che possa sistemare numericamente entrambe le rose. La trattativa può decollare a stretto giro di posta. Nel frattempo i nerazzurri alzano il pressing per Christian Eriksen e stringono per l'attaccante del Chelsea Olivier Giroud.

Parma: Iacoponi-Cornelius. Lecce, ora scatta l'allarme - Taglio laterale dedicato al posticipo della diciannovesima giornata, andato in scena ieri sera al Tardini. I crociati si sono imposti per 2 a 0 sui salentini, alla quarta sconfitta consecutiva. La classifica comincia a preoccupare mister Liverani, che chiude il girone con 15 punti raccolti. Clima opposto in casa Parma, dove i 28 punti racimolati finora ed il settimo posto in classifica stanno tenendo alto l'entusiasmo dei crociati.