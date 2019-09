L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Napoleone"

"Napoleone": questa l'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Ieri è iniziata la Champions League e sono scese in campo Inter e Napoli (oggi sarà il turno di Juventus e Atalanta). Vittoria per 2-0 degli uomini di Ancelotti che hanno battuto i campioni d'Europa in carica con una grande gara. In gol Mertens su rigore e Fernando Llorente nel recupero. Koulibaly un gigante: straordinaria impresa degli uomini di Ancelotti. E' stata una notte magica al San Paolo.

Falsa partenza - Pareggio per 1-1 invece per l'Inter di Antonio Conte che ha acciuffato lo Slavia Praga in pieno recupero, con il gol del nuovo acquisto Barella. La bella Inter ammirata in campionato, si smarrisce in Europa. Barella salva Conte al 92'. L'allenatore duro dopo la partita: "Io sono il più asino", questo il titolo utilizzato dalla Rosea, nel taglio centrale. "Tutti insufficienti, a cominciare da me" ha detto il tecnico.

Le gare di oggi - "Juve e Atalanta a voi". Doppio box dedicato a Juventus e Atalanta, le due squadre che scenderanno in campo questa sera, per la loro prima notte di Champions della stagione, addirittura della storia per la Dea. "Sarri e CR7, con l'Atletico per volare" scrive il giornale milanese. "Gomez balla coi debuttanti: 'Non mi gira la testa'" le parole del Papu pronto a sfoggiare la sua Papu Dance anche nella massima competizione europea.

Il doppio caso - "Incredibile: quei buu a Kessie e Lukaku non sono mai esistiti". Nel taglio alto del giornale c'è spazio alle decisioni del Giudice Sportivo che ha deciso di non sanzionare i tifosi del Cagliari prima e dell'Hellas Verona poi: nessuna sanzione per gli ululati razzisti nei confronti dei due giocatori di colore. Infine: "Due nuovi San Siro". Oggi nuovo vertice per lo stadio, martedì presentazione dei progetti in corsa. Milan e Inter attendono.