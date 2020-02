vedi letture

L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Napoli capa tosta"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Napoli capa tosta". Gli azzurri di mister Gattuso hanno sfoderato una prestazione attenta e di sacrificio al cospetto del Barcellona, concedendo poco o nulla ai blaugrana. Il Napoli passa in vantaggio nella prima frazione con Dries Mertens, al termine di una ripartenza orchestrata da Zielinski: il belga raggiunge così Marek Hamsik in testa alla classifica dei marcatori all time del Napoli. Pari di Griezmann sull'unica sbavatura difensiva della serata e mister Gattuso commenta: "Ci hanno fatto il solletico".

Gli assi di coppe - Taglio laterale dedicato alla Juventus, che stasera scende in campo a Lione per l'andata degli ottavi di finale di Champions. I bianconeri si affidano a chi ha già deciso tante euro sfide, come Cristiano Ronaldo e Matthjis De Ligt, specialisti delle coppe europee. Mister Sarri: "Il mio futuro? Mi fido di Agnelli".



Due Inter per Conte - Antonio Conte pare intenzionato a schierare due formazioni molto differenti tra loro nei due match ravvicinati che coinvolgeranno i nerazzurri: prima il Ludogorets, domani sera a San Siro, per passare il turno di Europa League, poi la Juventus domenica sera. Nella competizione europea il tecnico si affiderà ad un ampio turnover, tenendo i titolari a riposo per il match di campionato contro i bianconeri: si era parlato della possibilità che Juventus-Inter venisse trasmessa in chiaro in Tv, ma secondo la rosea ciò non avverrà.